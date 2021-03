Sottil si difende dopo la multa: "Non bestemmio, espressioni foneticamente simili"

Il caso della multa da 1250 euro comminata ad Andrea Sottil dopo Reggiana-Ascoli ha fatto molto rumore, tanto da indurre il diretto interessato a fare chiarezza su quanto sarebbe realmente accaduto.

La pena, arrivata tramite patteggiamento, si riferiva alle reiterate bestemmite pronunciate dal tecnico dell'Ascoli parlando addirittura di "circa 12 espressioni blasfeme".

Accusa questa che Sottil, tramite un comunicato pubblicato sul sito dell'Ascoli, nega categoricamente.

“Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solita dire bestemmie perché non lo sono, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare. Sono un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli".