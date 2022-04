Sostituzione 'incompresa': il Bayern Monaco gioca 17 secondi in 12 uomini a Friburgo

Gioco fermo per quasi 6 minuti senza alcuna spiegazione logica, almeno all’apparenza. Friburgo-Bayern Monaco è stata la partita dei goal lampo - Petersen dopo 18 secondi dal suo ingresso in campo, Gnabry dopo 33 - ma sarà ricordata perché per una frazione di tempo simile, 17 secondi, in campo ci sono stati 23 giocatori. 11 di casa, 12 per gli ospiti.

A fornire la ricostruzione dell’accaduto sono stati i protagonisti in campo. Tra l’84’ e l’85’, sul punteggio di 1-3, Nagelsmann ha disposto un doppio cambio: dentro Sabitzer e Süle, fuori l’acciaccato Tolisso e Coman. Quest’ultimo, però, non ha lasciato il terreno di gioco per un errore sul tabellone luminoso, che ha segnalato l’uscita del 29, il vecchio numero di Coman attualmente libero, anziché dell’11, il suo attuale numero. Questa è stata la spiegazione fornita a caldo a ‘Sky’ da Nagelsmann.

Ad accorgersi dell’accaduto, paradossalmente, non è stato l’arbitro Christian Dingert, bensì Nico Schlotterbeck, centrale di difesa del Friburgo, che ha segnalato all’arbitro che qualcosa non andava nel numero di giocatori del Bayern in campo. Dopo 17 secondi di passaggi corti, senza che si verificassero situazioni particolari, il direttore di gara ha fermato il gioco.

Correzione, direttamente da Nagelsmann: il tabellone ha segnalato l'uscita del numero 29 (che il Bayern non ha) invece dell'11 di Coman. Quindi Tolisso è uscito ma Coman no, e Süle e Sabitzer sono entrati insieme.



(screenshot a campo allargato di @MartinVolkmar) pic.twitter.com/FA8MqSM4Dc — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) April 2, 2022

La partita è rimasta ferma per quasi 6 minuti nella perplessità generale del pubblico e degli addetti ai lavori prima di riprendere e concludersi sull’1-4 per il Bayern, con il goal di Sabitzer a sigillare il risultato negli 8 minuti di recupero.

Il Friburgo potrebbe presentare un ricordo per chiedere la ripetizione della partita, anche se andrà valutata l’incidenza (sostanzialmente nulla) di quanto accaduto sul gioco e sul risultato.