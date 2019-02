Sostituito e subito verso lo spogliatoio: Patric inseguito da Inzaghi

Dopo un partita deludente contro il Siviglia, Patric è stato sostituito a inizio ripresa: decisione che non è andata giù al difensore.

Gara decisiva in Europa League e popolo della Lazio tutto incollato davanti allo schermo per seguire i sedicesimi di finale contro la regina del torneo, il Siviglia. Una gara estramamente in salita, visto il k.o subito all'Olimpico. E un primo tempo del ritorno che ha visto gli spagnoli andare nuovamente in goal. Con Patric e compagni non proprio attenti.

Dopo un rigore non assegnato tra lo stupore generale, la Lazio ha subito il goal del Siviglia che ha portato all'estremo le possibilità di qualificazione agli ottavi di Europa League. Goal segnato da Ben Yedder, tenuto in gioco dallo stesso Patric, insufficente in tale occasione, ma anche in ulteriori avanzate avversarie.

Al minuto 48, ciò che ha fatto storcere il naso ai tifosi della Lazio e al suo allenatore. Alterato per una sostituzione a inizio ripresa, e non durante come di consueto in questi casi, Patric si è diretto verso gli spogliatoi, trovando però la pronta risposta di Inzaghi e del suo vice, decisi a riportare il giocatore insieme agli altri compagni in panchina.

Schierato sul centro-destra nel consueto 3-5-2 della Lazio, Patric ha fortemente sofferto gli avanti del Siviglia, non solo in occasione del goal. Tra le favorite del torneo e sopratutto vincitrice di più trofei dell'Europa League/Coppa UEFA nella storia della competizione, la formazione spagnola è stata cinica nel sfruttare l'indecisione del connazionale.

Tra l'altro Patric era alla prima gara in Europa League durante questa stagione, mentre in campionato è sceso in campo pochissimo, con meno di 600 minuti totali giocati. Senza Luiz Felipe, Bastos e Wallace, tutti infortunati, Inzaghi non ha però potuto fare altrimenti, inserendolo in difesa con gli imprescindibili Radu e Acerbi.

Resta da capire se la rincorsa di Inzaghi e la ramanzina immediata si chiuderà con la serata di Siviglia, oppure porterà a qualche punizione da parte della stessa Lazio. Un momento che non è piaciuto ai tifosi biancocelesti, ora al vaglio di Tare e Lotito.