Sosta nemica della Juventus: quarta gara senza vittoria in trasferta

Ultimamente la Juventus non riesce a vincere lontano da Torino dopo la sosta delle Nazionali: pareggio contro la Fiorentina.

Non è andata oltre il pareggio in quel di Firenze ladi Sarri. Un buon punto per i bianconeri, vista la difficoltà mostrata contro ladi Montella. Un passo indietro rispetto alle prime due giornate di campionato, probabilmente dovuto alla stanchezza dei tanti nazionali in giro per il mondo.

Un rapporto a dir poco complicato quello tra la Juventus e la sosta per le gare internazionali, visto e considerando che quella contro la Fiorentina è la quarta gara di seguito che i bianconeri non riescono a vincere. Dato che riguarda le trasferte di .

Del resto Sarri ha dovuto fare i conti con quasi tutta la rosa partita per rispondere alla chiamata della propria nazionale: le gare ravvicinate hanno portato anche a due infortuni, entrambi muscolari. Sia Pjanic che Douglas Costa hanno come noto accusato un problema ai flessori.