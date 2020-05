Sossio Aruta in crisi: "Vendo frutta al supermercato, non posso vivere così"

L'ex attaccante del Benevento racconta la sua odissea personale: "Non so dove sbattere la testa, vorrei lavorare nel calcio come allenatore".

A febbraio aveva preso la decisione di lasciare i pugliesi del Mesagne per tentare una nuova esperienza televisiva al 'Grande Fratello Vip', ma le cose non sono andate come previsto: il presente di Sossio Aruta è più che mai incerto e un ritorno nel mondo del calcio appare sempre più lontano a causa dell'emergenza Coronavirus che ha sconvolto i suoi piani.

Intervistato da 'Nuovo', l'ex attaccante di e ha rivelato il suo attuale impiego di venditore di frutta in un supermercato di Taranto, che però non gli garantisce una certa tranquillità economica.

"Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto".

Mollato l'obiettivo dei 400 goal in carriera, Aruta è concentrato sulla famiglia: l'attenzione è dedicata alla piccola Bianca, avuta dalla relazione con Ursula Bennardo, conosciuta nella trasmissione 'Uomini e Donne'.

"Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili…".

Aruta ha anche due figli maschi nati dal matrimonio con l'ex compagna Rossella Neri, che il lockdown gli sta impedendo di vedere.