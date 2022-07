Sossio Aruta lancia un appello su Instagram: "Voglio fare l'allenatore"

L'ex centravanti anche del Cervia vuole tornare nel mondo del calcio: "Ho il patentino UEFA B, posso allenare in Eccellenza, Promozione e Serie D".

Il grande pubblico calcistico se lo ricorda per una lunga carriera da attaccante, anche in Serie B. Quello televisivo, per i reality: "Campioni", con il Cervia di Ciccio Graziani, ma anche il Grande Fratello vip. Sossio Aruta, oggi, pare aver deciso di optare definitivamente per il pallone. E attraverso Instagram si è messo in gioco per rientrare nel giro.

Voglio fare l'allenatore: è questo il desiderio dell'ex centravanti, che si è definitivamente ritirato un paio d'anni fa dopo aver assaporato anche l'ebbrezza di giocare i preliminari di Champions League. Per farlo sapere a tutti, ha scelto il mezzo più immediato: il proprio profilo Instagram.

"Ho deciso di fare un appello - ha detto Aruta in un video - approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello di iniziare una nuova carriera come allenatore. Ho il patentino UEFA B dal 2006. Posso allenare in Promozione, Eccellenza e Serie D, quindi divulgate questa notizia a tutti i direttori sportivi, presidenti e soprattutto alle squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore.

Io sono qui pronto, voglioso e carichissimo di mettere a disposizione tutta la mia esperienza calcistica accumulata in questi quasi 40 anni di calcio giocato. Incrocio le dita, spero in tantissimi messaggi in privato. Una cortesia: no perdita di tempo e no scherzi, per me è una cosa molto seria, professionale ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione d'Italia".

52 anni, Aruta ha toccato il picco massimo della propria carriera con i sammarinesi del Tre Fiori, con cui nel 2010 ha disputato i preliminari di Champions. In Italia, invece, ha giocato anche in B con la maglia del Pescara (stagione 1997/98). Ma da molti è ricordato soprattutto per l'annata al Cervia, 2005/06, la seconda e ultima del reality "Campioni".