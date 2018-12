Sospiro Milan: i rossoneri tornano al goal dopo 395' di astinenza

Dopo quattro partite senza segnare, il Milan, ha ritrovato il goal contro la SPAL. Di Castillejo il goal che ha messo fine all’astinenza.

Da Kessié contro il Parma a Castillejo contro la SPAL, dal 2 dicembre al 29 dicembr e. Si chiude per il Milan , dopo 395’ la lunghissima astinenza da goal in campionato.

Andando a segno contro la SPAL infatti, la compagine meneghina è tornata ad esultare in Serie A, cosa che non le era accaduto nelle quattro precedenti gare. Prima gli 0-0 contro Torino e Bologna , poi la sconfitta interna contro la Fiorentina per 1-0 ed infine un altro 0-0 contro il Frosinone , avevano fiondato l’attacco della squadra di Gattuso in una crisi quasi senza precedenti.

Per trovare un Milan a secco di reti per quattro gare consecutive infatti, bisognava tornare alla stagione 1984/85 quando, in una Serie A allora a sedici squadre, i rossoneri allora guidati dal Liedholm, riuscirono a piazzarsi al quinti posto finale in classifica, ma con uno dei peggiori attacchi in assoluto. Ma non è tutto.

Se si limita il discorso alle sole reti realizzate nel corso dei primi tempi, bisogna tornare al 31 ottobre scorso e al goal segnato da Suso al 4’ nel match di recupero della prima giornata contro il Genoa .

Grazie alla marcatura di Castillejo contro la SPAL, il Milan è riuscito non solo a sbloccarsi, ma anche ad evitare un record negativo: mai infatti i rossoneri, nel corso della loro gloriosa storia, avevano mancato l’appuntamento con la rete in cinque partite consecutive dello stesso campionato.