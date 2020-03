Sospeso anche il campionato russo: stop fino al 10 aprile

Per le prossime tre settimane non si giocherà il torneo russo, uno dei pochi campionati in cui si stava ancora giocando nonostante la pandemia.

Era uno dei pochi tornei europei ancora in gioco, nonostante l'emergenza coronavirus. Alla fine però anche il campionato russo è stato sospeso: dopo l'ultimo turno di campionato disputato gli scorsi giorni, la federazione ha optato per qualche settimana di stop.

Stamane, infatti, si è tenuta a Mosca una riunione dell'Ufficio della presidenza del Comitato esecutivo della RFU: visto il dilagare della pandemia di covid-19, la federazione russa ha optato per una sospensione del torneo almeno fino a metà aprile.

Dal 17 marzo al 10 aprile sono ora sospesi tutti gli eventi sportivi calcistici organizzati sotto la federazione russa, organizzati dalle varie leghe e federazioni calcistiche ragionali: dalla prima serie, insomma, fino ai più piccoli campionati da Mosca a San Pietroburgo.

Altre squadre

Il campionato russo va così in pausa alla 22esima giornata, con dieci ancora da giocare. Diversamente da molte big leghe europee, mancano decisamente meno turni per completare la stagione 2019/2020, in teoria recuperabili tranquillamente da metà aprile in poi.

In testa, a ben nove punti sulle inseguitrici Krasnodar e Mosca, c'è lo San Pietroburgo. La vera entusiasmante lotta è quella per non retrocedere, visti i cinque punti in cui sono racchiuse le ultime cinque squadre, un terzo del campionato russo.

Mentre il campionato chiude fino a metà aprile, nel paese non potranno entrare straneri fino al primo di maggio: previste ovviamente alcune eccezioni, comprese le missioni diplomatiche. In questo senso nessun problema per l'arrivo di calciatori professionistici in , visto che tutte le squadre locali sono uscite anzitempo da Champions ed .