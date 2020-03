I campionati si fermano: stop in Portogallo e Olanda, sospesa anche la MLS

Causa pandemia di coronavirus, i tornei di calcio portoghesi sono sospesi a data indeterminata. In Olanda si riprenderà ad aprile, MLS ferma 30 giorni

Continuano ad allargarsi le decisioni delle singole federazioni calcistiche nazionali in giro per l'Europa in seguito alla pandemia di coronavirus. Dopo la decisione dell' , la prima, della , delle porte chiuse di e , dicono stop per alcune settimane anche e .

In Olanda lo stop ha una data precisa, ovvero fino al 31 marzo. Non si giocheranno i prossimi due incontri di Eredivisie, ma in teoria da aprile potranno nuovamente giocarsi le partite del massimo campionato olandese, che vede l' in grande vantaggio sulle inseguitrici.

Gli eventi con oltre un centinaio di persone nei Paesi Bassi sono sospesi. Niente gare in Olanda, nè per l'infrasettimanale della prossima settimana, nè relativamente al 27esimo e al 28esimo turno, che vengono rinviate a data da destinarsi.

Altre squadre

Non ha una data invece la sospensione del torneo portoghese, che dovrà fermarsi a tempo indeterminato. Nella mattinata di giovedì il gruppo di emergenza creato dal presidente federale ha portato alla decisione di rinviare le gare previste per marzo.



Il gruppo di emergenza è stato creato dal presidente dell'FPF per monitorare l'impatto di Covid-19 sugli eventi del calcio portoghee, composto dallo stesso numero uno federale, dal presidente della Portugal, dal presidente della Commissione delegata per le squadre, dal presidente dell'Unione dei giocatori, dal presidente della Associazione portoghese arbitri di calcio, presidente della National Football Coaches Association e presidente della National Football Doctors Association.

Anche loro non hanno potuto fare altro che sospendere il calcio, almeno per un po'. Come minimo, diverse settimane.

Ha chiuso i battenti oggi anche la : la lega americana ha comunicato una sospensione di 30 giorni a causa della pandemia da Coronavirus.