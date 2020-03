Sospensione Serie A, l'ultimo precedente in Cile: ecco com'è andata

Cosa succede se la Serie A viene definitivamente sospesa? A chi viene assegnato lo Scudetto? Nel 2019 è successo in Cile.

ll campionato di è stato momentaneamente sospeso fino al 3 aprile per l'emergenza Coronavirus. Il rischio che la stagione possa non concludersi regolarmente è alto e ultimamente si stanno analizzando tutte le possibili opzioni.

Per la FIGC ci sono ufficialmente tre ipotesi: non assegnare lo Scudetto, assegnarlo con la classifica attuale oppure disputare playoff e playout.

In il precedente più recente è quello della stagione 2004-2005, quando dopo l'esplosione di Calciopoli lo Scudetto è stato revocato alla e non assegnato.

Se parliamo però di campionato sospeso (al netto di quelli non disputati causa guerra) c'è un precedente recentissimo che riguarda il nel 2019.

Lo scorso ottobre - in seguito ai disordini e alle proteste violente scoppiate in tutto il paese contro il carovita e la corruzione - la federcalcio cilena ha deciso di sospendere definitivamente il campionato, quando mancavano ancora sei giornate al termine.

Dopo un lungo incontro ed una votazione (conclusasi con 42 favorevoli e 5 contrari) il titolo venne assegnato seguendo l'allora attuale classifica, che vedeva l'Universidad Catolica al primo posto con 13 punti di vantaggio sul Colo Colo.

Furono bloccate promozioni e retrocessioni, mentre si è sempre seguita la classifica per stabilire le squadre partecipanti alla Copa Libertadores, l'equivalente sudamericano della .

Difficile dire se in Italia si andrà pure verso questa direzione oppure no. Anche perché non esiste un regolamento specifico che stabilisca come assegnare lo Scudetto in caso di sospensione del campionato.