Sospensione o porte chiuse? La situazione nei principali campionati

Il punto sui principali campionati nel mondo: dove gioca regolarmente, dove a porte chiuse e dove i campionati sono stati sospesi.

L'emergenza Coronavirus è ormai globale: dall'Asia all'America, passando per l'Europa. La pandemia sta condizionando la vita di tutti nel mondo e anche lo svolgimento regolare nei principali campionati di calcio del mondo.

Già diversi, tra i più importanti, sono stati sospesi. Non soltanto la nostra : anche in , ad esempio, è stato deciso per lo stop. Così come per altre leghe di primo piano, come , e , o come la , tra le prime a dire stop al calcio in Europa.

Fermi da tempo, all'estero, c'è ovviamente la , ma anche e Corea sono tra i paesi più colpiti dal Covid-19. In America è arrivata anche la sospensione della .

Altre squadre

Altri campionati stanno invece andando avanti a porte chiuse, come la , per decisione dei vari Länder e comuni. Anche in , per ora, si va avanti senza pubblico.

Ci sono anche campionati che procedono per ora normalmente: su tutti la Premier League, così come il campionato scozzese. Anche in , e per ora non si sono ancora presi provvedimenti. Lo stesso vale per il campionato brasiliano.

PRINCIPALI CAMPIONATI: LA SITUAZIONE

Campionati sospesi: Austria, Cina, , , Giappone, , Norvegia, Olanda, , Portogallo, , , Spagna, Svizzera, .

Campionati a porte chiuse: , , , Francia, Germania, Grecia, Romania.

Normale svolgimento: , , , Svezia, Turchia, Ucraina.