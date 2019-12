Sorteggio sedicesimi Europa League: Ludogorets-Inter, Roma-Gent

L'Inter trova i bulgari del Ludogorets nei sedicesimi di Europa League. La Roma è stata invece abbinata ai belgi del Gent.

Andati in archivio i gironi, anche l' , come la , entra nella fase a eliminazione diretta. E ora, e conoscono anche i rispettivi avversari dei sedicesimi di finale: i nerazzurri se la vedranno con i bulgari del , mentre i giallorossi sfideranno i belgi del Gent.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il Ludogorets, attualmente primo in patria con 5 punti di vantaggio sul Levski Sofia, ha concluso al secondo posto il proprio raggruppamento di Europa League. 8 i punti conquistati dai bulgari, 3 in meno dell' che ha concluso al comando. IL Ludogorets tornerà a San Siro dopo aver già sfidato il nel 2017/18.

Per quanto riguarda il Gent, si tratta di un ricordo dolce per la Roma, che nell'estate del 2009 ha strapazzato il suo prossimo avversario nei preliminari di Europa League: 3-1 in casa, addirittura 7-1 in trasferta. I belgi sono terzi in campionato, a -10 dalla capolista Bruges, e arrivano dal primo posto conquistato nel girone, con una lunghezza di vantaggio sul .

Ecco il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League:

Wolverhampton-Espanyol

-

-

-

Copenhagen-

APOEL-

Cluj-

-

AZ Alkmaar-LASK Linz

Bruges-

Ludogorets-Inter

-

-

Wolfsburg-Malmoe

Roma-Gent

-Braga