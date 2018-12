Sorteggio sedicesimi Europa League: fasce e squadre qualificate

Conclusa la fase a gironi, l'attenzione si sposta sul sorteggio dei sedicesimi di Europa League: le squadre qualificate e la composizione delle fasce.

Conclusa la fase a gironi, è tempo di pensare al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Vi parteciperà la Lazio, qualificatasi con due giornate d'anticipo, non ce l'ha fatta il Milan terzo nel proprio raggruppamento dopo il ko in casa dell'Olympiacos nell'ultima giornata. Ecco tutte le informazioni utili sull'evento che definirà il quadro della fase a eliminazione diretta della competizione.

FASCE SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

PRIMA FASCIA: Bayer Leverkusen, Salisburgo, Zenit, Dinamo Zagabria, Arsenal, Betis, Villarreal, Eintracht, Genk, Siviglia, Dinamo Kiev e Chelsea. Più Napoli, Inter, Valencia e Benfica (le 4 migliori terze dei gironi di Champions League).

SECONDA FASCIA: Zurigo, Celtic, Slavia Praga, Fenerbahçe, Sporting, Olympiacos, Rapid Vienna, Lazio, Malmo, Krasnodar, Rennes, BATE. Più Bruges, Galatasaray, Shakhtar Donetsk e Viktoria Plzen (le 4 peggiori terze dei gironi di Champions League).

La prima fascia è composta dalle 12 formazioni che hanno chiuso al comando i rispettivi gironi, più le 4 migliori terze dei gironi di Champions League, costrette a ripartire dall'Europa League; la seconda, invece, è composta dalle 12 secondi dei gironi più le 4 peggiori terze provenienti dalla Champions League. Ogni testa di serie sarà accoppiata a una non testa di serie, col vantaggio di poter disputare la gara di ritorno in casa. Gli accoppiamenti tra connazionali, oppure tra formazioni che si siano già sfidate nei gironi, saranno possibili solamente a partire dagli ottavi di finale.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League si svolgerà a Nyon, sede dell'UEFA, a partire dalle ore 13 di lunedì 17 dicembre. Comincerà dunque al termine del sorteggio degli ottavi di Champions League, previsto alle 12. Come detto ogni formazione della prima fascia, o testa di seria, sfiderà una della seconda, o non testa di serie, in gare di andata e ritorno.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sarà trasmesso da Sky, e in particolare da Sky Sport Uno. Sarà inoltre possibile assistere all'estrazione delle palline sul sito dell'UEFA. Goal, infine, vi proporrà l'evento in diretta mediante una diretta testuale.