Sorteggio sedicesimi Europa League: data, fasce e dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere in tv e in diretta streaming il sorteggio dei sedicesimi di Europa League: data e fasce delle italiane.

Si è chiusa la fase a gironi dell', con 32 squadre in totale qualificate ai sedicesimi di finale: le prime due dei 12 gironi e le otto retrocesse dalla .

Le squadre saranno divise in due fasce per il sorteggio: in prima fascia le vincitrici dei gironi di Europa League e le quattro migliori terze della fase a gironi della Champions, in seconda fascia le seconde classificate e le rimanenti quattro terze retrocesse dalla Champions.

Per il sorteggio dei sedicesimi ci sono alcune restrizioni:

non possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi

non possono affrontarsi squadre della stessa nazionalità e campionato

non possono affrontarsi un club russo con uno ucraino per ragioni politiche

Di seguito tutte le informazioni sul sorteggio dei sedicesimi di Europa League.

DATA SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League si terrà lunedì 16 dicembre alle ore 13, subito dopo il sorteggio degli ottavi di Champions, a Nyon in .

FASCE SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Prima fascia : , , , , , , , , , LASK, , , Gent, Istanbul, Braga,

: , , , , , , , , , LASK, , , Gent, Istanbul, Braga, Seconda fascia: APOEL, AZ Alkmaar, , , , , Copenaghen, , , Cluj, , , , , ,

FASCE ITALIANE SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Prima fascia : Inter

: Inter Seconda fascia: Roma

DOVE VEDERE SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE IN TV

La diretta del sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203) a partire dalle ore 13, subito dopo il sorteggio di Champions League.

SKY - Sky Sport 24, Sky Sport Football

DIRETTA STREAMING SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà visibile in diretta per gli abbonati Sky tramite Sky Go (disponibile su pc, tablet e smartphone scaricando l'app) oppure gratuitamente tramite il sito dell'UEFA in lingua originale.

SKY GO

SITO UEFA

IN DIRETTA SU GOAL

Come per il sorteggio di Champions, su Goal vi offriremo anche la diretta testuale del sorteggio dei sedicesimi di Europa League con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.