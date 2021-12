Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League: Atalanta-Olympiakos, Barcellona-Napoli, Porto-Lazio

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti validi per i sedicesimi di finale dell'Europa League: Atalanta-Olympiakos, il Napoli pesca il Barcellona, la Lazio se la vedrà col Porto.

Urna per niente benevola, quella elvetica, per ciò che concerne le rivali delle italiane nel prossimo turno del torneo: ostacolo greco per la Dea, missione difficilissima per gli azzurri contro i catalani, mentre l'ex Conceicao renderà la vita complicata a Immobile e soci.

Per quanto riguarda il resto degli accoppiamenti dei sedicesimi sorteggiati, ecco gli altri match: Siviglia-Dinamo Zagabria, Lipsia-Real Sociedad, Zenit-Betis, Borussia Dortmund-Rangers e Sheriff-Braga.