Sorteggio sedicesimi Conference League 2021/2022: data, ora e dove vederlo

Dopo anni di attesa, l'UEFA è riuscita a riportare a tre le competizioni stagionali per club maschili. Insieme alla Champions e all'Europa League, anche la Conference, destinata soprattutto alle squadre provenienti da nazioni con ranking più basso, ma che vede al suo interno anche compagini dei maggiori campionati continentali, dall'Italia all'Inghilterra.

Nel creare la Conference League, l'UEFA ha dato via anche ad un nuovo sistema di fasi ad eliminazione diretta, modificando il risultato ottenuto da prime, seconde e terze classificate nei gironi delle tre competizioni.

La Roma di Mourinho è qualificata alla fase ad eliminazione diretta alla pari del Bodo/Glimt, ma non è ancora definito in quale: attualmente seconda, nell'ultima giornata dovrà vincere e sperare nel passo falso dei norvegesi per giocare gli ottavi e non i sedicesimi.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI

Dopo i sorteggi degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League, a Nyon, Svizzera, andrà in scena anche quello dei sedicesimi/playoff di Conference League: appuntamento alle ore 14.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI CONFERENCE LEAGUE

Il sito dell'UEFA proporrà il sorteggio dei sedicesimi di Conference League in diretta streaming: basterà utilizzare un pc, un tablet o un cellulare per accedere al portale e segure la cerimonia.

Non è stato ancora annunciata ufficialmente la copertura televisiva o in streaming in Italia dei sedicesimi di Conference League.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI?

Ai sedicesimi di Conference League accedono le squadre classificatesi seconde negli otto gironi di Conference League, ovvero quelle che saranno le teste di serie al momento del sorteggio, insieme alle otto terze retrocesse dall'Europa League, non teste di serie.

Quali sono i paletti e le regole per il sorteggio dei sedicesimi di Conference League?

Le seconde classificate dei gironi di Conference League sono sorteggiate contro le della fase a gironi di Europa League.

Le squadre della stessa nazione non possono affrontarsi

Le seconde della fase a gironi di Europa Conference League giocano la gara di ritorno in casa.

CHI PARTECIPA AL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI?

Teste di serie:

Maccabi Tel Aviv Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire

Non teste di serie:

Celtic Fenerbahce Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire

QUANDO SI GIOCANO I SEDICESIMI DI CONFERENCE LEAGUE 21/22?

Le gare di andata e ritorno si disputeranno il 17 e il 24 febbraio 2022: orari ancora da definire.

GLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE

Il sorteggio di Conference League di dicembre riguarderà solamente i sedicesimi: per conoscere le gare degli ottavi servirà un nuovo sorteggio a marzo, dopo le sfide dei playoff/sedicesimi previste a marzo.

Le qualificate agli ottavi di Conference League: