Sorteggio quarti Europa League: l'Atalanta pesca il Lipsia

L'Atalanta pesca il Lipsia. Sarà la formazione della Red Bull, guidata in panchina da Domenico Tedesco e in attacco dall'ex milanista André Silva, l'avversaria della formazione di Gian Piero Gasperini nei quarti di finale di Europa League, come stabilito dal sorteggio andato in scena a Nyon.

Una doppia sfida complicata, complicatissima. Anche se l'Atalanta può in ogni caso sorridere per aver almeno schivato il Barcellona, la chiara favorita per la conquista dell'Europa League, a sua volta accoppiata con un'altra tedesca, ovvero l'Eintracht Francoforte.

In caso di passaggio del turno, l'Atalanta - che giocherà la partita d'andata in Germania e quella di ritorno a Bergamo - dovrà vedersela in semifinale con la vincente di Braga-Rangers. A completare il quadro dei quarti di finale è l'equilibratissima e imprevedibile West Ham-Lione.

Il quadro completo dei quarti di finale di Europa League:

Lipsia-Atalanta

Eintracht-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Rangers

I possibili accoppiamenti delle semifinali

Lipsia/Atalanta-Braga/Rangers

West Ham/Lione-Eintracht/Barcellona

Il possibile accoppiamento della finale