Sorteggio quarti Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

L'Europa League si fa sempre più calda e combattuta: si sorteggiano i quarti di finale. Dove vedere l'evento in tv e streaming.

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2020-2021: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Evento: sorteggio quarti Europa League 2020-2021

sorteggio quarti Europa League 2020-2021 Data: 19 marzo 2021

19 marzo 2021 Orario: 13.00

13.00 Canale tv: Sky Sport 24, Sky Sport Football, Eurosport 1 (visibile su DAZN)

Sky Sport 24, Sky Sport Football, Eurosport 1 (visibile su DAZN) Streaming: Sky Go, Now Tv, uefa.com, Eurosport (visibile su DAZN)

Soltanto otto squadre rimaste, tutte con un unico grande obiettivo: arrivare a Danzica per giocarsi l'Europa League. La competizione entra nel vivo, con tanti top club ancora in lizza che sognano di aggiungere un trofeo prestigioso al proprio palmarès. I quarti di finale iniziano dal sorteggio di Nyon.

In questa pagina potete trovare tutto quello che dovet sapere sul sorteggio dei quarti di finale dell'Europa League 2020-2021: e dove vederlo in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio dei quarti di finale dell'Europa League 2020-2021 si terà venerdì 19 marzo 2021, come sempre a Nyon, in Svizzera, nella sede dell'UEFA. Le operazioni prenderanno il via alle 13.

Sarà Sky a trasmettere la diretta tv del sorteggio dei quarti di fiinale dell'Europa League 2020/21. Canali di riferimento saranno Sky Sport 24 (200 del satellite, 471 e 481 del digitale) e Sky Sport Football (203 del satellite). Il sorteggio sarà trasmesso anche su Eurosport 1, disponibile su DAZN e al 210 del decoder Sky.

Per poter assistere al sorteggio dei quarti di finale in diretta streaming, gli abbonati Sky dovranno munirsi dell'app Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi e inclusa nell'abbonamento.

In alternativa, si potrà acquistarer uno dei pacchetti di Now Tv, oppure collegarsi al sito ufficiale dell'UEFA (uefa.com) o scaricare l'app Eurosport Player, oppure semplicemente in quest'ultimo caso collegarsi al sito.

IN DIRETTA SU GOAL

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League sarà disponibile anche su Goal. Vi accompagneremo alla scoperta degli accoppiamenti attraverso la nostra diretta testuale con gli aggiornamenti live iin tempo reale.

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Derby consentiti, nessuna restrizione geopolitica e nessuna testa di serie: il sorteggio delle quattro partite sarà totalmente aperto. La prima estratta giocherà l'andata in casa.

QUARTI EUROPA LEAGUE: LE SQUADRE QUALIFICATE