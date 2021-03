Sorteggio quarti Champions League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

La Champions League entra nel vivo con il sorteggio dei quarti di finale. Tutte le informazioni sull'evento e dove vederlo in tv e streaming.

SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Tutti a caccia del Bayern, vincitore della scorsa edizione della Champions League. In attesa della conclusione degli ottavi, i quarti di finale sono alle porte. Otto formazioni in lizza a Nyon, in attesa di capire a chi verranno accoppiate e tutte con un unico, grande obiettivo: la finale in programma a Istanbul il prossimo 29 maggio.

Bene ricordare che in Svizzera, nella sede dell'UEFA, saranno sorteggiati non soltanto i quarti di finale di Champions League, ma anche i possibili accoppiamenti per le semifinali.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO QUARTI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020-2021 è in programma nella giornata di venerdì 19 marzo a Nyon, in Svizzera, nella sede dell'UEFA. L'inizio della cerimonia che determinerà gli accoppiamenti delle magnifiche otto rimaste in corsa è stato fissato per le ore 12.

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 sarà trasmesso in diretta da Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti della competizione per club più importante: i due canali che trasmetteranno l'evento sono Sky Sport 24 e Sky Sport Football.

In alternativa, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà visibile su Eurosport, la cui visione, per gli abbonati al servizio, sarà possibile anche tramite DAZN.

Sarà possibile assistere al sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 non soltanto in diretta tv, ma anche in diretta streaming su Eurosport Player, la cui visione, anche in questo caso, è possibile anche collegandosi a DAZN tramite un pc, uno smartphone o un tablet.

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021 sarà visibile in diretta streaming anche su Sky Go, l'applicazione di Sky dedicata agli abbonati e scaricabile gratis sempre su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Sempre per quanto riguarda la diretta streaming, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà visibile anche su Now Tv, dove gli abbonati possono assistere al meglio della programmazione di Sky acquistando uno dei pacchetti proposti. Un'ulteriore alternativa è il sito ufficiale dell'UEFA (www.uefa.com).

IN DIRETTA SU GOAL

Gli appassionati potranno seguire in diretta testuale su Goal il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2020/2021. Già dalla mattina di venerdì 19 marzo vi offriremo un racconto dettagliato dell'evento, svelandovi passo passo gli accoppiamenti tra le otto formazioni rimaste in lizza.

SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE 2020/2021