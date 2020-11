Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022: data e regolamento

Si svolgerà a Zurigo il sorteggio dei gironi delle qualificazioni europee a Qatar 2022. Italia testa di serie, tredici i pass in palio.

Prenderanno il via il prossimo 24 marzo le qualificazioni europee ai Mondiali del 2022. Mentre infatti nel resto del mondo il percorso che conduce a 2022 è già partito, nel Vecchio Continente si devono ancora conoscere quelli che saranno i dieci gironi all’interno dei quali si sfideranno le 55 rappresentative delle Federazioni affiliate alla UEFA.

Al termine del lungo percorso di qualificazione, saranno 13 le Nazionali che staccheranno un pass per i Campionati del Mondo che prenderanno il via il 21 novembre 2022.

QUANDO SI GIOCHERANNO LE QUALIFICAZIONI EUROPEE A QATAR 2022

Il lungo percorso di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo, in Europa partirà il prossimo 24 marzo 2021 e tutte le squadre inserite all’interno di un girone si affronteranno due volte (una in casa ed una fuori) entro novembre 2021. L’intera fase si protrarrà per un anno e si chiuderà con gli spareggi in programma il 29 marzo 2022.

DATA SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI

Il sorteggio che disegnerà i dieci gironi all’interno dei quali verranno raggruppate le 55 Nazionali che puntano ad un pass per Qatar 2022, si terrà il prossimo 7 dicembre a Zurigo.

Come specificato dalla FIFA, a causa delle restrizioni adottate al fine di far fronte alla pandemia, non prederanno parte alla cerimonia i rappresentati delle Federazioni interessate.

A Zurigo saranno presenti quindi solo le figure necessarie per la creazione dei dieci gironi.

L’inizio dell’evento è stato programmato alle ore 18:00.

REGOLAMENTO SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI

Le 55 Nazionali verranno suddivise in sei diverse urne stabilite attraverso il Ranking FIFA di novembre 2020.

All’interno delle prime cinque urne sono inserite dieci squadre, mentre la sesta sarà composta da cinque.

Nella prima urna, e quindi nella prima fascia, sono comprese le dieci teste di serie. Tra esse c’è anche l’ insieme a , , , , , , , e .

I primi gironi (da A a E) saranno composti da cinque squadre, i secondi (F-J) da sei.

Italia, Belgio, Francia e Spagna, ovvero le quattro qualificate alla fase finale della UEFA , verranno certamente inserite in gironi da cinque squadre.

Per motivi politici non potranno essere inserite nello stesso girone: Armenia-Azerbaigian, Gilbilterra-Spagna, Kosovo- , Kosovo- , Kosovo- , Russia- .

In ogni girone potranno inoltre essere inserite massimo due squadre le cui sedi sono indicate come potenzialmente rigide in inverno e massimo una coppia di squadre identificate con una distanza di viaggio eccessiva.

CHI SI QUALIFICA AI MONDIALI DEL 2022

Le dieci Nazionali che vinceranno i rispettivi gironi approderanno direttamente a Qatar 2022. Gli ultimi tre pass disponibili verranno assegnati attraverso degli spareggi.

Vi prenderanno parte le dieci seconde qualificate di ogni girone, più le due migliori vincitrici dei gironi di UEFA Nations League che non si sono piazzate nei primi due posti dei rispettivi gruppi di qualificazione ai Mondiali.

Gli spareggi, che vedranno dunque impegnate dodici compagini, si disputeranno a marzo 2020 e si giocheranno con la formula ‘semifinale-finale’.