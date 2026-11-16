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Stefano Silvestri

Sorteggio Qualificazioni a Euro 2028: quando, data, orario, come funziona, in che fascia è l'Italia e dove vederlo in tv e streaming

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Il primo obiettivo del Roberto Mancini bis è stato mancato: l'Italia non è riuscita a qualificarsi per i quarti di finale della Nations League. Poi, certo, sarebbe potuta andare anche peggio: se non altro, il terzo posto finale non costringerà gli azzurri a disputare i playout salvezza.

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Archiviato il discorso Nations League, il mirino si sposta ora sulla prossima meta: le Qualificazioni agli Europei del 2028. Che non sono così lontane come si potrebbe pensare. Anzi: il sorteggio che determinerà la composizione dei gironi è sostanzialmente alle porte.

DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

La fase finale dei prossimi Europei si svolgerà nell'estate del 2028 in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda. Ma il sorteggio andrà in scena a Belfast, Capitale dell'Irlanda del Nord, ovvero una delle nazioni che hanno abbandonato in un secondo momento la propria candidatura.

L'evento è stato programmato per domenica 6 dicembre 2026 e si svolgerà nell'International Convention Centre di Belfast: prenderà il via alle ore 18 italiane, ovvero le 17 ora locale.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Durante il sorteggio delle Qualificazioni a Euro 2028, verranno composti 12 gironi formati o da 4 o da 5 squadre. Le Nazionali ospitanti, ovvero Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, non sono qualificate di diritto alla fase finale, ma dovranno prendere a loro volta parte al percorso di qualificazione, venendo inserite in gruppi diversi tra loro.

Per quanto riguarda il successivo passaggio alla fase finale, che come detto andrà in scena nell'estate del 2028, si qualificheranno direttamente le 12 vincitrici dei gironi più le 8 migliori seconde. Le 4 peggiori seconde e le vincitrici dei gironi di Nations League non qualificate, invece, dovranno disputare gli spareggi.

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Come spiegato dall'UEFA, infine, "due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti con il miglior piazzamento che non si siano già qualificate come vincitrici di girone o come migliori seconde al termine della fase a gironi".

IN CHE FASCIA È L'ITALIA

L'Italia è già certa di essere inserita in prima fascia nel percorso di qualificazione verso Euro 2028: la Nazionale di Roberto Mancini potrà dunque godere del vantaggio di essere una delle teste di serie.

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Il motivo è legato alla Nations League, nonostante gli azzurri abbiano mancato l'approdo ai quarti di finale della competizione perdendo malamente in Belgio: a partire dall'attuale edizione della Nations stessa, infatti, le teste di serie delle Qualificazioni sono le prime tre di ogni girone della Lega A, compresi dunque gli azzurri.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il canale attraverso il quale sarà possibile assistere in diretta al sorteggio delle Qualificazioni di Euro 2028 non è ancora stato annunciato. In ogni caso, però, l'evento verrà trasmesso dalla Rai, emittente che detiene i diritti delle partite della Nazionale.

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Scritto daStefano Silvestri

Contributor

📝 Bio: giornalista pubblicista classe 1987, vicentino, laureato nel 2010 in Scienze della Comunicazione e nel 2012 in Editoria e Giornalismo. Proprio nel 2012 sono stato accolto nella famiglia di GOAL, ricevendo l'opportunità di trasformare la grande passione che da sempre mi pervade, ovvero il calcio con il suo racconto scritto, in una professione.

Scrivere di pallone, per me, significa provare sempre a unire competenza, precisione e creatività. Aiutare chi legge a capire, fornire uno spunto di analisi e approfondimento, ma anche raccontare emozioni e svelare storie nascoste: questa è la mission che da sempre alimenta il mio spirito giornalistico.

Sono appassionatissimo di calcio sudamericano, e in particolare della magia esotica e lontana del futebol brasiliano. L'altra mia grande passione è il calcio di un tempo, specialmente degli anni 90: emozioni mai perdute nonostante le primavere che passano, e che riportano indietro a un'infanzia e a un'adolescenza fatta di pane e pallone.

 

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