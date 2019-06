Sorteggio preliminare Europa League: Roma contro Debreceni o Kukesi

L'avversario della Roma nel turno preliminare di Europa League sarà la vincente tra gli ungheresi del Debreceni e gli albanesi del Kukesi.

In attesa di capire il destino del , è stato svelato il nome dell'avversaria della di Fonseca, qualificata al turno preliminare della prossima 2019/20. I giallorossi dovranno affrontare la vincente della sfida tra Debreceni e Kukesi.

In mattinata si era già svolto a Nyon il pre-sorteggio che ha estratto il gruppo di cinque incroci dal quale è uscita l'avversaria del club capitolino. Nel pomeriggio il sorteggio ha stabilito poi gli accoppiamenti con il quadro definitivo.

La gara di andata è fissata per il 25 luglio all'Olimpico, mentre il ritorno in trasferta è programmato per il 1 agosto. Il Debreceni si è qualificato arrivando terzo in campionato, mentre il Kukesi ha chiuso il proprio campionato al secondo posto.

La Roma potrebbe anche non avere bisogno di disputare il turno preliminare di Europa League: in caso di squalifica del Milan dalla competizione, i giallorossi approderebbero direttamente alla fase a gironi, mentre il prenderebbe il posto della Lupa. Anche la stessa UEFA ha precisato a fine sorteggio: