Sorteggio playoff Mondiali: quando si svolge e dove vederlo

I Mondiali sembravano una formalità, dopo la prima gara di qualificazione post Europei e lo stesso successo nel torneo itinerante. Alla fine, però, la Nazionale azzurra dovrà nuovamente passare per i playoff per poter accedere al torneo di Qatar 2022.

Rispetto al passato gli spareggi si sono evoluti, in virtù dell'arrivo della Nations League e di un nuovo regolamento: non più sfide di andata e ritorno tra due Nazionali, ma bensì due gare secche e due rappresentative da affrontare per ogni squadra qualificatsi ai playoff.

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF?

Il 26 novembre 2021, alle ore 17, le dodici squadre qualificatesi agli spareggi per poter accedere ai Mondiali conosceranno la prima avversaria nella semifinale.

Verrà svelato anche il tabellone dei sei incontri e l'eventuale avversaria in finale. Delle dodici qualificate solo tre potranno giocare Qatar 2022.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF

La Rai dovrebbe trasmettere il sorteggio dei playoff: in tv, probabilmente, su Rai Sport 1, in streaming attraverso Rai Play. L'alternativa è quella di seguire la cerimonia, in caso di diretta, attraverso i canali dell'UEFA, specialmente su Youtube.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA IN SEMIFINALE PLAYOFF