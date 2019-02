Sorteggio ottavi Europa League: data, orario, squadre, canale tv e diretta streaming

Venerdì 22 Febbraio a Nyon alle ore 13.00 il sorteggio degli ottavi di Europa League.

L'Europa League 2018/19 si appresta ad entrare nel vivo della fase ad eliminazione diretta: dopo le gare di ritorno dei sedicesimi di finale si delineerà il quadro delle sedici squadre che si affronteranno negli ottavi di finale, con sorteggio in programma Venerdì 22 Febbraio a Nyon.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

EVENTO Sorteggio ottavi di Europa League DATA 22 febbraio 2019, 13.00 DOVE Nyon, Svizzera SQUADRE 16 TV Sky, Eurosport STREAMING Sky Go, Eurosport Live, UEFA.com

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si terrà Venerdì 22 Febbraio 2019. L'inizio della cerimonia è fissato alle ore 13.00 nella classica cornice della sede dell'UEFA a Nyon, in Svizzera.

DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Tante le modalità per poter seguire il sorteggio degli ottavi di Europa League: potrete assistere alla cerimonia in diretta TV su SKY Sport 1 e su Eurosport 2 ma anche attraverso i servizi di streaming offerti dai due broadcaster (SKY Go e Eurosport LIVE). Streaming gratuito garantito anche dal sito ufficiale dell'UEFA. Infine avrete la possibilità di seguire il sorteggio anche attraverso la diretta testuale sui canali social di Goal.com.

COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Prenderanno parte al sorteggio degli ottavi di finale le sedici squadre che passeranno il turno dopo le gare di ritorno dei sedicesimi di finale. Il sorteggio sarà integrale e non sono previsti paletti legati a nazioni o a precedenti abbinamenti: possibili dunque derby tra squadre della stessa nazione o anche ripetizioni di gare già disputate nella fase a gironi. Andata in programma il 7 Marzo, match di ritorno fissati per il 14 Marzo.

OTTAVI EUROPA LEAGUE: SQUADRE QUALIFICATE

Situazione ancora in divenire visto che le sfide di ritorno dei sedicesimi di finale si giocheranno tra mercoledì (con Siviglia-Lazio ad aprire le danze) e giovedì. Salvo sorprese troveremo agli ottavi big del calibro di Napoli, Chelsea, Inter e Valencia, mentre è ancora tutta da conquistare la qualificazione per l'Arsenal, sconfitto all'andata dal BATE Borisov.