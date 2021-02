Sorteggio ottavi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

Si avvicina il momento del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: tutto su come vederlo in diretta tv e streaming.

L'Europa League va avanti, tutti a caccia, ancora una volta, del Siviglia, la squadra più vincente nella storia della competizione. Stavolta però gli spagnoli non saranno della contesa, vista la presenza in Champions League: sedici squadre si contendono il titolo.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

Il sorteggio degli ottavi di finale dell'Europa League 2020-2021 è in programma venerdì 26 febbraio 2021. La cerimonia prenderà il via alle ore 13 in quel di Nyon, Svizzera.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà visibile su Sky, che anche per questa stagione detiene i diritti della competizione. La cerimonia sarà trasmessa inoltre in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Football.

L'alternativa per assistere, sempre in diretta, al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League è Eurosport.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League sarà visibile anche indiretta streaming, e non solo in tv: per gli abbonati a Sky è infatti disponibile l'applicazione SkyGo, gratuita e scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone.

Le alternative per seguire in streaming il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League sono Now Tv, il sito dell'UEFA (uefa.com) ed Eurosport Player.

Potrete seguire in diretta il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League anche su Goal. Grazie al nostro livevi porteremo all'interno dell'urna di Nyon, svelandovi, accoppiamento dopo accoppiamento, la composizione definitiva del turno.

SORTEGGIO OTTAVI EUROPA LEAGUE: COME FUNZIONA

Non esistono grossi paletti a differenza dei sedicesimi di Europa League: le sedici squadre classificatesi dalla fase precedente potranno incontrare chiunque abbia ottenuto il pass per il nuovo turno. Unica restrizione, l'impossibilità di far scontrare squadre di Russia e Ucraina. Non sono previste teste di serie.