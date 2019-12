Sorteggio ottavi Champions League: Lione-Juventus, Napoli-Barcellona, Atalanta-Valencia

Sono stati sorteggiati a Nyon gli avversari delle italiane negli ottavi di Champions League: la Juventus affronterà il Lione, il Napoli il Barcellona.

La saluta la fase a gironi ed entra nel vivo delle sfide ad eliminazione diretta: oggi a Nyon - sede dell'UEFA - è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale: la ,, inserita in prima fascia, affronterà il , il sfiderà il , mentre l' ha avuto in sorte il .

Sorteggio sicuramente benevolo per la Juventus, che ha evitato lo spauracchio ed è stato accoppiato a quel Lione che alla vigilia era indicata come squadra in cima alle preferenze dei tifosi bianconeri. I francesi, allenati dalla vecchia conoscenza romanista Rudi Garcia, dovranno fare a meno del loro capitano e stella Depay, appena infortunatosi al legamento crociato.

Ugualmente fortunata l'urna per l'Atalanta, che ha beccato la formazione probabilmente più abbordabile della prima fascia, il Valencia del bomber Rodrigo. Stato d'animo opposto per il Napoli, che affronterà il Barcellona di Messi, come sempre tra le favorite per la vittoria finale.

Le partite di andata si svolgeranno il 18-19 febbraio e il 25-26 febbraio 2020, quelle di ritorno il 10-11 marzo e il 17-18 marzo.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale di Champions League:

