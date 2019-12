Sorteggio ottavi Champions League: data, fasce e dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions League in tv e streaming: data, ora, squadra, fasce e come funziona.

Si è conclusa la fase a gironi della 2019/2020, con due italiane su quattro, e , che hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale.

Le squadre qualificate sono come di consueto 16, la prima e la seconda di ogni girone, divise semplicemente in due fasce: le prime classificate in prima fascia, le seconde in seconda fascia.

Il sorteggio degli ottavi prevede due restrizioni: le squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi non potranno affrontarsi nuovamente e non potranno esserci accoppiamenti tra squadre della stessa nazione (niente derby, dunque).

Di seguito tutte le informazioni sul sorteggio degli ottavi di Champions League:

DATA SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà a Nyon, in , lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 12.

FASCE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Prima fascia : , , , Juventus , , , ,

: , , , , , , , Seconda fascia: , , , , Napoli, , ,

FASCE ITALIANE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

Prima fascia : Juventus

: Juventus Seconda fascia: Napoli

DOVE VEDERE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS IN TV

La diretta del sorteggio degli ottavi di Champions League sarà visibile su Sky, sui canali Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Football (203), e in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 12.

DOVE VEDERE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS IN STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà trasmesso in diretta su SkyGo per gli abbonati Sky e gratuitamente su Mediaset Play nella sezione dirette su 1. Entrambi i servizi sono disponibili su pc, tablet e smartphone scaricando l'app.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal vi racconteremo in diretta il sorteggio degli ottavi di Champions League minuto per minuto. La diretta inizierà già all'inizio della giornata e vi accompagnerà fino al sorteggio tenendovi aggiornati su tutte le novità e dichiarazioni.