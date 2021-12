Nel 2022 l'Italia sarà impegnata nella terza edizione della Nations League dopo il terzo posto conquistato nell'ultima rassegna alle spalle di Spagna e Francia.

Grazie a questo traguardo, la Nazionale di Roberto Mancini parteciperà al sorteggio della Lega A - previsto per giovedì 16 dicembre - in qualità di testa di serie e di conseguenza in prima fascia insieme, appunto a Francia, Spagna e Belgio.

Le tre avversarie degli Azzurri all'interno del raggruppamento usciranno rispettivamente dalla seconda, dalla terza e dalla quarta fascia.

Di seguito la composizione delle quattro fasce che andranno poi a comporre i vari gironi:

Prima fascia: Francia, Spagna, Italia, Belgio

Seconda fascia: Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania

Terza fascia: Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia

Quarta fascia: Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria