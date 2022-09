Sorteggio gironi qualificazioni Euro 2024: perché l'Italia è già certa di essere testa di serie

A prescindere da come andrà l'ultima sfida con l'Ungheria, gli azzurri sono certi di essere nella prima fascia di Euro 2024.

La Nations League non conta soltanto per arrivare alla conquista del trofeo, vinto nelle prime due edizioni da Portogallo e Francia, ma anche per inseguir un posto da testa di serie nel sorteggio dei gironi di qualificazioni a Euro 2024, che si giocherà tra due anni in Germania.

L’Italia, insomma, non sta giocando soltanto un trofeo che di amichevole comunque ha piuttosto poco, ma anche per evitare avversari difficili sul percorso verso l’Europeo, alla quale la squadra di Mancini arriva per difendere il titolo.

ITALIA TESTA DI SERIE AI SORTEGGI DI QUALIFICAZIONE A EURO 2024

Dopo la vittoria per 1-0 ottenuta contro l’Inghilterra, l’Italia ha guadagnato la certezza matematica di essere in prima fascia, che sia come vincitrice del girone della Nations League o come piazzata.

Le quattro squadre che andrano alla final four saranno inserita nella fascia 'Nations League' come teste di serie, e finiranno nei gruppi con cinque squadre, dall'A al D. Le altre teste di serie sono in fascia 1 e saranno le squadre classificatesi al secondo posto nei quattro gruppi della Lega A di Nations League, insieme alle due migliori terze.

Essendo la Germania già qualificata agli Europei coma nazione ospitante, non viene considerata nel sorteggio. Questo significa che l'Italia, anche qualora dovesse essere scavalcata al secondo posto dalla Germania nel proprio girone di Nations League, sarebbe comunque testa di serie al sorteggio degli Europei come seconda classificata.