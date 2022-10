Sorteggio gironi Europei U21 2023: quando, come funziona, fasce e dove vederlo in diretta tv e streaming

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio degli Europei U21 2023: dalle fasce ai paletti, dai gironi a dove vederlo in diretta tv e streaming.

La fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 2023 conosce le 16 nazionali protagoniste. Archiviati gli spareggi, la competizione continentale - che andrà in scena in Georgia e Romania - si avvicina ai sorteggi dei quattro raggruppamenti, in programma il prossimo 18 ottobre 2022.

Alle due nazioni ospitanti si sono aggiunge le dieci squadre che hanno superato la fase di qualificazione a gironi da marzo 2021 a giugno 2022 e le quattro che hanno vinto i rispettivi confronti negli spareggi del 23 e 27 settembre 2022.

Gli Europei Under 21 andranno in scena dal 21 giugno all'8 luglio 2023: La gara d'apertura si disputerà in Romania, mentre la finale si giocherà alla Batumi Arena in Georgia.

SORTEGGIO EURO U21 2023, QUANDO?

Il sorteggio dei gironi della fase finale della fase finale dei Campionati Europei UEFA Under 21 2023 è in programma il 18 ottobre al Romanian Atheneum di Bucarest, in Romania.

LE SQUADRE QUALIFICATE

Sono 16 le squadre qualificate agli Europei Under 21 2023, in programma in Romania e Georgia.

Ai campioni in carica della Germania e le due nazioni ospitanti, Georgia e Romania, si sono aggiunte Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Israele, Olanda, Portogallo, Spagna e Svizzera.

EURO U21 2023, COME FUNZIONA?

Le 16 qualificate verranno suddivise tramite sorteggio in quattro gironi da quattro per la fase finale. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Da qui si giocherà col classico formato a eliminazione diretta.

IL CALENDARIO DI EURO U21 2023

Euro U21 2023 prenderà ufficialmente il via il 21 giugno 2023 e si concluderà l'8 luglio 2023. Dal 21 al 28 è prevista la gare a gironi; 1 e 2 luglio i quarti di finale, il 5 luglio le semifinali, mentre l'8 luglio sarà incoronata la nazionale vincitrice.

DOVE SI GIOCA EURO U21 2023

Euro U21 2023 andrà in scena in quattro stadi della Romania (stadio CFR Cluj e Cluj Arena a Cluj-Napoca e stadio Giulești e stadio Steaua a Bucarest) e in quattro della Georgia (Batumi Arena a Batumi, stadio Ramaz Shengelia a Kutaisi, stadio Mikheil Meskhi e stadio Boris Paichadze a Tbilisi).

EURO U21 2023 E OLIMPIADI 2024

L'Europa avrà tre posti al torneo calcistico maschile delle Olimpiadi 2024, senza contare la nazione ospitante ovvero la Francia, qualificata automaticamente.

Le migliori tre classificate alla fase finale Under 21 (eccezion fatta per Francia e Inghilterra, che non può qualificarsi alle Olimpiadi) parteciperanno al torneo.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Al momento non è stata ancora annunciata la copertura televisiva in diretta.

Il sorteggio come di consueto sarà anche disponibile su UEFA Tv e il sito ufficiale dell'organo europeo.