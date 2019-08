Sorteggio Gironi Europa League: Roma col Gladbach, Lazio col Celtic

L'urna di Montecarlo non è stata molto benevola con Lazio e Roma che, pur da teste di serie, si ritroveranno in gironi tutt'altro che agevoli.

e , presentatesi ai sorteggi di Montecarlo da teste di serie, non sono state fortunatissime nell'estrazione. Entrambe le compagini romane, infatti, se da una parte hanno evitato le lunghe trasferte in terra russa o kazaka, dall'altra hanno trovato gironi non agevoli.



IL GIRONE DELLA LAZIO - La Lazio troverà sulla sua strada gli scozzesi del di Lennon, club nel quale milita anche l'ex Ntcham, il dell'ex M'Baye Niang vincitore dell'ultima edizione della Coppa di , e i rumeni del Cluj, vincitori dell'ultimo campionato nazionale.

IL GIRONE DELLA ROMA - Gruppo J tutt'altro che agevole quello che vedrà protagonista la Roma: sulla strada dei giallorossi ci saranno i temibili tedeschi del Moenchengladbach, i turchi dell'Istanbul Başakşehir (ex squadra di Under nella quale militano adesso Robinho e Adebayor) e gli austriaci del Wolfsberger.

Ecco il quadro completo dei 12 gironi:

GRUPPO A: (Spa), Apoel (Cip), Qarabag (Aze), Dudelange (Lus)

GRUPPO B: (Ucr), Copenaghen (Dan), (Sve), Lugano (Svi)

GRUPPO C: (Svi), Krasnodar (Rus), (Spa), Trabzonspor (Tur)

GRUPPO D: (Por), Eindhoven (Ola), Rosenborg (Nor), Lask (Aus)

GRUPPO E: Lazio (Ita), Celtic (Sco), Rennes (Fra), Cluj (Rom)

GRUPPO F: (Ing), Francoforte (Ger), Standard Liegi (Bel), Vitoria Guimaraes (Por)

GRUPPO G: (Por), (Svi), (Ola), (Sco)

GRUPPO H: Mosca (Rus), (Bul), (Spa), Ferencvaros (Ung)

GRUPPO I: (Ger), (Bel), St Etienne (Fra), Olexandriya (Ucr)

GRUPPO J: Roma (Ita), (Ger), Istanbul Başakşehir (Tur), Wolfsberger (Aus)

GRUPPO K: (Tur), Braga (Por), Wolverhampton (Ing), Slovan Bratislava (Slo)

GRUPPO L: Arsenal (Ing), Astana (Kaz), Partizan (Srb), AZ Alkmaar (Ola)