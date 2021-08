Sorteggio gironi Europa League 2021/2022: le possibili avversarie del Napoli

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Europa League: i pericoli per gli azzurri di Spalletti.

Con grande disappunto da parte dei tifosi azzurri, alla fine il Napoli si è classificato quinto nella scorsa stagione di Serie A, perdendo l'accesso alla Champions League all'ultima giornata. Ciò ha causato l'addio di Gattuso e l'arrivo di Spalletti, che guiderà i campani in Europa League.

Anche nell'annata 2021/2022 il Napoli è tra le squadre più importanti a partecipare al torneo europeo, nella speranza di poter riportare il trofeo in Italia dopo più di vent'anni dall'ultima volta: per gli azzurri al sorteggio di Istanbul ci sarà la prima fascia.

Grazie al quinto posto in Serie A, infatti, il Napoli è stato inserito nella fascia più importante e non potrà dunque affrontare le altre big del torneo, ovvero Bayer Leverkusen, Monaco e Lione, oltre alla stessa Lazio, anch'essa terza di serie e in ogni caso fuori dalle possibilità vista la provenienza dello stesso paese.

NAPOLI, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI EUROPA LEAGUE 21/22

Seconda fascia: Leicester, Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk (più quattro squadre da definire)

(più quattro squadre da definire) Terza fascia: West Ham, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahce, Spartak Mosca (più tre squadre da definire)

(più tre squadre da definire) Quarta fascia: Midtjylland, Ferencvaros, Brondby (più cinque squadre da definire)

LE SQUADRE IN PRIMA FASCIA