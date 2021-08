Sorteggio gironi Europa League 2021/2022: le possibili avversarie della Lazio

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Europa League: i pericoli per i biancocelesti di Sarri.

Ancora una volta, la Lazio è in Europa League. Dopo aver raggiunto i gironi di Champions ed essere stata eliminata negli ottavi del torneo, la formazione biancoceleste ha chiuso l'ultimo campionato di Serie A al sesto posto qualificandosi ad un torneo di cui è ormai habituè.

Alla pari del Napoli, nel sorteggio di Istanbul ci sarà la prima fascia. Grazie ai risultati e al ranking UEFA ottenuto nelle ultime annate, infatti, la Lazio sarà nel primo slot, evitando così compagini importanti come Lione e Bayer Leverkusen. I pericoli però sono molteplici.

La formazione di Sarri, infatti, potrebbe affrotnare squadre decisamente temibili come Leicester e West Ham, amche le compagini russe, turche e spagnole: non ci sarà invece la possibilità per ora di sfidare il Napoli, visto il paletto che non permette di sfidare squadre della stessa nazione. In più, come detto, anche la formazione campana è in prima fascia.

LAZIO, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI EUROPA LEAGUE 21/22

Seconda fascia: Leicester, Rangers, Lokomotiv Mosca, Genk (più quattro squadre da definire)

(più quattro squadre da definire) Terza fascia: West Ham, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahce, Spartak Mosca (più tre squadre da definire)

(più tre squadre da definire) Quarta fascia: Midtjylland, Ferencvaros, Brondby (più cinque squadre da definire)

LE SQUADRE IN PRIMA FASCIA