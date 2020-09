Sorteggio gironi Europa League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

Il sorteggio dei gironi di Europa League si terrà a Nyon. Ecco dove sarà possibile assistere alla cerimonia in diretta tv e streaming.

SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE 2020-2021: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Evento: sorteggio gironi 2020-2021

Data: 2 ottobre 2020

Orario: 13.00

Canale: Sky

Streaming: Sky Go, Now Tv e UEFA.com

Dopo una lunga serie di turni preliminari e di play-off, la nuova Europa League è finalmente pronta a prendere forma. In infatti venerdì avranno luogo i sorteggi dei gironi della competizione europea.

In attesa del (che deve ancora giocare il play-off contro il Rio Ave), le partecipanti italiane alla fase a gironi di Europa League sono due: e .

Al sorteggio parteciperanno in totale 48 squadre: 18 entrano direttamente in gara a questo punto, 21 sono le vincitrici degli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA e 3 eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Piazzate).

Altre squadre

Prima del sorteggio, le 48 squadre vengono suddivise in quattro fasce in base al ranking per club. Ognuno dei 12 gironi contiene una squadra per fascia. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio dei gironi delll'Europa League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio dei gironi di Europa League 2020/21 si svolgerà venerdì 2 ottobre alle 13:00 (CET) presso la Casa del Calcio Europeo a Nyon in Svizzera. Ricordiamo che il giorno precedente, ovvero giovedì 1° ottobre, si terrà invece l'altro sorteggio, quello dei gironi di Champions League: in quel caso si comincerà nel tardo pomeriggio, alle 17.00.

Il sorteggio sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della competizione europea: appuntamento sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Collegamento a partire dalle ore 12:45.

Sarà possibile seguire il sorteggio della fase a gironi dell'Europa League 2020-2021 anche in diretta grazie a Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che - previo abbonamento - consente di assistere alla programmazione di Sky. L'alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell'UEFA (www.uefa.com) che, come ogni anno, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l'evento.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà naturalmente la consueta diretta testuale con il racconto dettagliato della composizione dei vari gironi, in modo da non farvi perdere alcun dettaglio sulla nascita della fase a gironi della competizione europea che manca all' da troppo tempo.