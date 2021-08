Sorteggio gironi Conference League 2021/2022 dove vederlo: Sky o DAZN? Tv, streaming e fasce

Sorteggio gironi Conference League 2021/2022: la nuova competizione UEFA debutta, ecco tutte le informazioni sull'estrazione della fase a gruppi.

SORTEGGIO GIRONI CONFERENCE LEAGUE 2021/22: TV E STREAMING

Sorteggio dei gironi di Conference League 2021/22

Data e ora: Venerdì 26 agosto, ore 13.30

Venerdì 26 agosto, ore 13.30 Tv: Sky

Sky Streaming: Sky, sito UEFA

Benvenuta, Conference League! La UEFA accoglie una nuova competizione, che prende il via quest'anno. Il primo atto dopo i preliminari, che hanno definito il roster delle 32 squadre, è il sorteggio della fase a gironi.

La Roma di Mourinho sarà tra le protagoniste e anche tra le favorite per la vittoria finale in una competizione che sembra già poter regalare grosse sorprese.

Qui c'è tutto ciò che vi serve sul sorteggio di Conference League: dall' orario al regolamento fino alle fasce e a dove vederlo in tv e streaming.

Il sorteggio della Conference League 2021/22 si terrà a Nyon, in Svizzera, venerdì 27 agosto con inizio alle ore 13.30.

Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2021/2022 sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport 24 al canale 200 e da Sky Sport Football, canale 203.

Per gli abbonati Sky il sorteggio sarà disponibile su Sky Go, il servizio di streaming a cui accedere con l'app su tablet e smartphone oppure collegandosi al sito da pc o notebook. Chi ne è sprovvisto potrà acquistare uno dei pacchetti su NOW. Sul sito ufficiale della UEFA sarà disponibile in inglese.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal potrete seguire il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2021/22, a partire dalla mattina, con la nostra diretta testuale sempre aggiornata.

Così come Champions ed Europa League, anche la Conference League avrà 8 gironi composti da 4 squadre. Dunque una pallina estratta da ogni fascia. Regolamento, il solito: evitare accoppiamenti tra squadre di paesi con relazioni diplomatiche complicate (Armenia e Azerbaigian, Russia e Ucraina) e ovviamente squadre della stessa nazione.

Fascia 1: da definire

Fascia 2: da definire

Fascia 3: da definire

Fascia 4: da definire

Le fasce saranno definite una volta che gli spareggi saranno completati. Ovviamente il criterio sarà quello del coefficiente UEFA.