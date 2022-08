Sorteggio gironi Conference League 2022/23: orario, fasce e dove vederlo

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio di Conference a cui parteciperà la Fiorentina: data, fascia e possibili avversarie dei viola.

La prima edizione della Conference League ha visto la Roma di Mourinho passare alla storia. Ora è tempo per la Fiorentina di rappresentare l'Italia nella seconda stagione del nuovo torneo UEFA: eliminato il Twente, il team viola parteciperà alla fase a gironi.

Non sono molte le squadre d'elite presenti nella Conference League: occhio però a squadre sempre ostiche in Europa, pronte a lottare insieme alla Fiorentina per conquistare l'edizione 2022/2023. Tra queste anche il West Ham di Scamacca.

QUANDO SI SVOLGE IL SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE

La Fiorentina conoscerà le tre avversarie della fase a gironi nel sorteggio di Conference League in programma venerdì 26 agosto alle 14:30. Questo inizierà di fatto dopo quello di Europa League, in cui saranno impegnate Lazio e Roma.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CONFERENCE LEAGUE

Diverse possibilità per assistere al sorteggio della Fiorentina: la prima è il sito ufficiale dell'UEFA in chiaro per tutti o su UEFA.Tv.

Evento in diretta anche su Sky e DAZN: basterà accedere ai canali Sky o a DAZN per seguire il sorteggio in diretta tv o streaming grazie all'utilizzo di Sky Go o l'app di DAZN, disponibile su tablet, cellulare, smart tv, console per videogicohi o in alternativa collegandosi al sito ufficiale da pc o notebook.

Non è chiaro se TV8 trasmetterà in diretta il sorteggio dei gironi, comunque disponibile per tutti grazie ai canali UEFA.

LA FASCIA DELLA FIORENTINA

Solamente dopo le ultime gare della serata di giovedì 25 agosto si saprà in che fascia sarà presente la Fiorentina.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLA FIORENTINA

La Fiorentina conoscerà le possibili avversarie dopo le ultime gare del ritorno dei playoff.

LE DATE DELLA FIORENTINA

Tutte e sei le gare della Conference League verranno giocate tra settembre e novembre, prima che il torneo vada in pausa per i Mondiali invernali.