Sorteggio gironi Conference League 2021/2022: le possibili avversarie della Roma

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Conference League: i pericoli per i giallorossi di Mourinho.

Ci sarà anche la Roma nei gironi della prima edizione della Conference League. Dopo aver superato la fase a gironi, infatti, la formazione giallorossa affronterà il nuovo torneo voluto dall'UEFA per provare a conquistare il trofeo a maggio 2022.

Per la Roma il sorteggio di Istanbul dovrebbe portare tre squadre decisamente alla portata, considerando che in questa prima Conference League saranno relativamente poche le squadre capaci, sulla carta, di mettere in difficoltà la formazione giallorossa.

I capitolini hanno del resto di gran lunga il ranking UEFA più alto tra le squadre qualificate ai gironi di Conference League e appare sin da ora come una delle favorite assolute per il successo nel nuovo torneo. Occhio però alle sorprese e alle squadre provenienti dai tornei d'elite d'Europa.

ROMA, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CONFERENCE LEAGUE 21/22

Seconda fascia: Rennes, Feyenoord, Maccabi Tel Aviv più cinque squadre da definire

più cinque squadre da definire Terza fascia: Zorya, Vitesse, Jablonec, CSKA Sofia più quattro squadre da definire

più quattro squadre da definire Quarta fascia: Bodo-Glimt, Anorthosis, Maccabi Haifa, HKJ, Lincoln, Kairat, Alaskhert più una squadra da definire

LE SQUADRE IN PRIMA FASCIA