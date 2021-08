Sorteggio gironi Champions League 2021/2022: tutto ciò che c'è da sapere, da orario e fasce a dove vederlo in tv e streaming.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2021/22: TV E STREAMING

Sorteggio dei gironi di Champions League 2021/22

Data e ora: Giovedì 26 agosto, ore 18.00

Giovedì 26 agosto, ore 18.00 Tv: Sky e Mediaset

Sky e Mediaset Streaming: Sky e Mediaset

Tutti a caccia del Chelsea campione in carica. La Champions League 2021/22 entra nel vivo con il sorteggio della fase a gironi, il primo classico appuntamento che inaugura la competizione più ambita d'Europa.

Anche quest'anno le pretendenti non mancano e già i gironi, complice una seconda fascia ultra competitiva con Real e Barcellona, Juve e PSG, Liverpool e United, si preannunciano bollenti.

Durante la serata verranno anche consegnati come sempre i premi UEFA, con Jorginho in lizza per il premio di MVP dell'anno oltre che di miglior centrocampista.

Qui potete trovare tutte le informazioni necessarie per il sorteggio della fase a gironi della Champions Leeague 2021/22: dall'orario al regolamento fino alle fasce e a dove vederlo in tv e streaming.

L'appuntamento per seguire il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22 sarà giovedì 26 agosto a partire dalle ore 18.00. Sede sarà come sempre Nyon.

Si potrà seguire il sorteggio dei gruppi della Champions League 2021/2022 attraverso varie piattaforme televisive: su Sky Sport 24 al canale 200 del satellite, con diretta a partire dalle 17.45 e in chiaro su Canale 20 con diretta a partire dalle 17.37.

Il sorteggio sarà visibile anche in diretta streaming attraverso le app che ben conoscete e presenti su tutti i sistemi da tablet e smartphone, oppure da pc collegandosi al sito. Ovviamente gli abbonati a Sky potranno seguirlo su Sky Go, mentre chi non ha sottoscritto un abbonamento potrà acquistare uno dei pacchetti su NOW che includa il meglio della Champions League. Il sorteggio in streaming si potrà anche vedere sull'app Mediaset Infinity, selezonando Canale 20 dal palinsesto. Il sorteggio sarà trasmesso anche sul sito ufficiale della UEFA in lingua inglese.

IN DIRETTA SU GOAL

Ovviamente Goal vi offrirà il racconto minuto per minuto del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2021/22. Già dal mattino troverete tutto quello che dovete sapere sul sorteggio, poi racconteremo tutto l'evento, estrazione dopo estrazione.

Le 32 squadre sono divise in 4 fasce ognuna da 8 squadre, con la prima che contiene le 6 campioni delle prime 6 leghe europee, più la campionessa in carica di Champions e quella dell'Europa League. Per il resto, divisione per coefficiente UEFA, come sempre. Restrizioni: non potranno essere sorteggiate insieme le squadre dello stesso paese e nemmeno squadre Russe e Ucraine.

Fascia 1: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Inter, Lille, Sporting Lisbona

Fascia 2: Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, Liverpool, PSG, Siviglia, Borussia Dortmund

Fascia 3: Ajax, Lipsia, Atalanta, Porto Zenit più tre squadre da definire

Fascia 4: Milan, Wolfsburg, Club Brugge, più cinque squadre da definire

Besiktas e Dynamo Kiev sono già certe di essere nell'urna, ma scopriranno in quale posizione soltanto una volta terminati i preliminari di Champions League. Mancano dunque ancora sei squadre.