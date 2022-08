Sorteggio gironi Champions League 2022/2023 dove vederlo: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv e diretta streaming

Il sorteggio dei gironi di Champions League è alle porte: tutte le info sulle fasce e su come vederlo in diretta tv e streaming.

La Champions League 2022/2023 sta per prendere finalmente forma: l'ultimo step prima di conoscere la composizione degli otto gironi è il sorteggio in programma a Istanbul, sede della prossima finale fissata per il 10 giugno 2023.

Quattro le squadre italiane chiamate ad onorare nel migliore dei modi la loro partecipazione sul palcoscenico europeo più importante: il Milan campione d'Italia, l'Inter, il Napoli e la Juventus.

Fari puntati principalmente sui campioni in carica del Real Madrid, senza dimenticare il Manchester City di Guardiola, il Liverpool di Klopp e anche il Barcellona di Xavi, tornato tra le magnifiche 32 grazie al secondo posto raggiunto nella scorsa Liga alle spalle dei 'Blancos' di Ancelotti.

In questa fase non potranno essere sorteggiate all'interno dello stesso raggruppamento squadre della stessa nazione, pratica possibile soltanto a partire dai quarti di finale.

Grazie a questa pagina rimarrete informati costantemente sul sorteggio dei gironi di Champions League 2022/2023: tutte le info per assistervi in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Il sorteggio degli otto gironi della Champions League 2022/2023 avverrà giovedì 25 agosto 2022 a Istanbul, in Turchia, sede della finale prevista per il 10 giugno 2023. L'evento inizierà alle ore 18.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DEI GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023 IN TV

Diverse le opzioni per assistere al sorteggio in diretta tv: l'evento sarà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport 24 (numero 200), oltre che da Amazon Prime Video attraverso l'app fruibile su smart tv. E' prevista anche la trasmissione in chiaro sul Canale 20 della Mediaset.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023 IN DIRETTA STREAMING

Anche per quanto riguarda lo streaming le opzioni sono più di una: gli abbonati Sky potranno contare sul servizio Sky Go, mentre nel caso di Amazon Prime Video basterà scaricare l'app su dispositivi portatili oppure collegarsi al sito ufficiale tramite browser.

Le alternative, del tutto gratuite, sono rappresentate dalla piattaforma Mediaset Play e dal canale YouTube ufficiale dell'UEFA.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023: LE QUATTRO FASCE

Prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht e Ajax;

Seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Tottenham, Lipsia e Liverpool;

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen più una da determinare;

Quarta fascia: Celtic, Bruges più sei da determinare.

Il Marsiglia finirà in terza o quarta fascia a seconda dei risultati dei playoff (ritorno il 23 e 24 agosto).