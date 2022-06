Sorteggio gironi Champions League 2022/2023: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Tutte le informazioni sul sorteggio dei gironi: dalle fasce alle squadre qualificate, dalle date a dove vederlo in diretta tv e streaming.

Il Real Madrid ha vinto la 14esima Champions della sua storia a maggio 2022. Anche nel 2022/2023 i Blancos saranno tra i favoriti per conquistare il trofeo vinto in maniera continua negli ultimi decenni. Con loro, le solite note: dal Liverpool al Bayern Monaco, passando per il Chelsea.

Poche sorprese tra le qualificate alla fase a gironi di Champions, che avrà date diverse in virtù dei Mondiali qatarioti: inizierà prima e terminerà prima, così da dare la possibilità ai team nazionali di giocare il torneo internazionale previsto in autunno.

GIRONI DI CHAMPIONS: LA DATA DEL SORTEGGIO

Il 25 agosto 2022 le 32 squadre qualificate ai gironi conosceranno le tre avversarie del proprio gruppo. Non è ancora stato annunciato l'orario di avvio del sorteggio, che di solito si tiene alle 12:00 in terra svizzera. Quattro squadre italiane impegnate: Milan, Inter, Napoli e Juventus.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DI CHAMPIONS IN TV E STREAMING

Sky

Canale Youtube dell'UEFA

Prime Video

Canale Mediaset in chiaro da determinare

Diverse le alternative per seguire il sorteggio di Champions League in tv e streaming: su smart tv, tablet, pc, cellulare, tablet o notebook basterà selezionare l'emittente preferita. La compilazione dei gironi sarà infatti disponibile su Sky e Sky Go (canali da determinare), su Prime Video (servizio di Amazon), il canale Youtube dell'UEFA e un canale Mediaset da determinare (in streaming su Mediaset Play).

In attesa delle ultime qualificate tramite i playoff, si conosce la maggior parte delle posizioni nelle fasce di Champions. Per quanto riguarda le squadre italiane, il Milan è nella prima grazie al successo della Serie A, mentre la Juventus in seconda per i risultati ottenuti negli ultimi anni. Nella terza, infine, Napoli e Inter.

L'articolo prosegue qui sotto

Le squadre italiane non possono affrontarsi nei gironi di Champions, ma eventualmente solamente più avanti nel corso del torneo.

Prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht Francoforte e Ajax

Seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Liverpool

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen più una da determinare

Quarta fascia: Celtic, Bruges più sei da determinare

Il Marsiglia finirà in terza o quarta fascia a seconda dei risultati dei playoff.

LE DATE DEI GIRONI DI CHAMPIONS

Visto lo stop dei campionati nazionali e dei tornei continentali a metà novembre, i gironi di Champions inizieranno nella prima settimana di settembre, per concludersi nella prima di novembre, a breve distanza dall'avvio dei Mondiali. Calendario a dir poco intasato, dunque.

Gironi, prima giornata - 6 e 7 settembre

Gironi, seconda giornata - 13 e 14 settembre

Gironi, terza giornata - 4 e 5 ottobre

Gironi, quarta giornata - 11 e 12 ottobre

Gironi, quinta giornata - 25 e 26 ottobre

Gironi, sesta giornata - 1 e 2 novembre