Sorteggio gironi Champions League 2021/2022: le possibili avversarie dell'Atalanta

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Champions League: i pericoli per i nerazzurri di Gasperini.

Oramai l'Atalanta di Gasperini è una delle più grandi squadre d'Italia. In attesa di alzare un trofeo, la Dea è regolarmente qualificata ai gironi di Champions League e anche nel 2021/2022 proverà a spingersi più avanti possibile così da continuare la sua crescita.

Atalanta in terza fascia nel sorteggio di Nyon grazie agli ottimi risultati delle ultime annate in Serie A: pian piano i punti UEFA ottenuti con vittorie e qualificazioni stanno portando la squadra di Gasperini sempre più in alto nel ranking del calcio continentale.

La terza fascia porterà però probabilmente un girone durissimo per l'Atalanta, viste le squdare presenti soprattutto nelle prime due: la compagine bergamasca ha però dimostrato di poter avere la meglio su chiunque, in ogni competizione.

ATALANTA, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22