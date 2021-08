Sorteggio gironi Champions League 2021/2022: le possibili avversarie della Juventus

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Champions League: i pericoli per i bianconeri di Max Allegri.

Dopo l'addio di Pirlo, Max Allegri è tornato a guidare la Juventus. Sotto il tecnico livornese, Madama ha raggiunto due volte la finale di Champions League, perdendo contro Real Madrid e Barcellona. Con il ritorno del vecchio mister, il popolo bianconero spera di poter cambiare la propria storia.

Juventus in seconda fascia nel sorteggio di Nyon grazie all'ottimo ranking UEFA: sarà l'unica squadra italiana in questa, probabilmente più insidiosa della prima, considerando che ci saranno anche Real Madrid, Barcellona, Manchester United, PSG, Liverpool, Siviglia e Dortmund, che dunque non sfideranno i bianconeri nei gironi.

Come l'Inter, per la Juventus la posibilità di un girone di ferro è concreta, nonostante terza e quarta fascia siano decisamente meno importanti rispetto alle prime due. Occhio però ad habituè della competizione e della fase ad eliminazione diretta.

JUVENTUS, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22