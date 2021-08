Sorteggio gironi Champions League 2021/2022: le possibili avversarie delle italiane

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Champions League: i pericoli per Juventus, Inter, Milan e Atalanta.

E' tempo degli otto gironi di Champions League, con il momento più atteso dell'estate: a Nyon, infatti, verranno sorteggiati i gruppi della prima fase del torneo europeo che vedrà impegnate Inter, Milan, Juventus e Atalanta, tra sogni e voglia di riscatto.

L'Inter di Inzaghi si trova in prima fascia, mentre in seconda c'è la Juventus di Allegri. Un gradino più in basso l'Atalanta di Gasperini e dunque il Milan di Pioli, nuovamente in Champions League dopo diversi anni di tentativi infruttuosi.

Quali sono i pericoli e i possibili match delle squadre italiane nei gruppi di Champions League 2021/2022?

INTER, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22

Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Manchester United, PSG, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund (i nerazzurri non possono sfidare la Juventus)

(i nerazzurri non possono sfidare la Juventus) Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Zenit San Pietroburgo più tre squadre da definire dopo i playoff (i nerazzurri non possono sfidare l'Atalanta)

più tre squadre da definire dopo i playoff (i nerazzurri non possono sfidare l'Atalanta) Quarta fascia: Bruges, Wolfsburg, Young Boys/Ferencvaros, Ludogorets/Malmo più tre squadre da definire dopo i playoff (i nerazzurri non possono sfidare il Milan)

MILAN, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22

Prima fascia: Chelsea, Villarreal, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Lille, Manchester City, Sporting Lisbona (i rossoneri non possono sfidare l'Inter)

(i rossoneri non possono sfidare l'Inter) Seconda fascia: Real Madrid, Barcellona, Manchester United, PSG, Liverpool, Siviglia, Borussia Dortmund (i rossoneri non possono sfidare la Juventus)

(i rossoneri non possono sfidare la Juventus) Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Zenit San Pietroburgo più tre squadre da definire dopo i playoff (i rossoneri non possono sfidare l'Atalanta)

JUVENTUS, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22

Prima fascia: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Lille, Sporting (i bianconeri non possono sfidare l'Inter)

(i bianconeri non possono sfidare l'Inter) Terza fascia: Porto, Ajax, Lipsia, Zenit San Pietroburgo più tre squadre da definire dopo i playoff (i bianconeri non possono sfidare l'Atalanta)

più tre squadre da definire dopo i playoff (i bianconeri non possono sfidare l'Atalanta) Quarta fascia: Bruges, Wolfsburg, Young Boys/Ferencvaros, Ludogorets/Malmo più tre squadre da definire dopo i playoff (i bianconeri non possono sfidare il Milan)

ATALANTA, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22