Sorteggio gironi Champions League 2021/2022: le possibili avversarie dell'Inter

E' l'ora di conoscere gli otto gruppi della prima fase di Champions League: i pericoli per i nerazzurri di Inzaghi.

Quasi un anno dopo la triste eliminazione nella fase a gironi come quarta del proprio raggruppamento, l'Inter torna in Champions League. Senza più Conte, Lukaku e Hakimi, la formazione nerazzurra conoscerà le tre avversarie del proprio gruppo.

Inter in prima fascia nel sorteggio di Nyon grazie alla vittoria della Serie A 2020/2021: sarà l'unica squadra italiana tra le big, visto e considerando che in questa ci sono le vincitrici dei maggiori campionati, nonchè quelle di Champions ed Europa League.

Pericolo girone di ferro per l'Inter, ma anche un raggruppamento che potrebbe vederla come favorita assoluta nelle sei gare per accedere alla fase ad eliminazione diretta della Champions 2021/2022. Le regole per il sorteggio sono semplici: non si potranno affrontare avversarie della stessa nazione.

INTER, LE POSSIBILI AVVERSARIE NEL GIRONE DI CHAMPIONS 21/22