Sorteggio gironi Champions League 2020-2021 dove vederlo: canale tv e diretta streaming

E' giunto l'atteso momento del sorteggio dei gironi della Champions League 2020-2021: tutto su come vederlo in diretta tv e streaming.

Evento: sorteggio gironi 2020-2021

sorteggio gironi 2020-2021 Data: 1 ottobre 2020

1 ottobre 2020 Orario: 17.00

17.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go, Now Tv e uefa.com

La Champions League 2020-2021 è pronta ad entrare nella sua fase più 'calda' dopo il percorso dei playoff: la fase a gironi incombe e, come ogni anno, c'è interesse per scoprire il destino delle quattro squadre italiane impegnate nella competizione.

Prima fascia sicura per la , campione d' in carica e all'assalto di quella coppa che manca ormai dal 1996, anno dell'ultimo trionfo ai calci di rigore nella finale disputata all'Olimpico di contro l' .

Per i bianconeri si prospetta un raggruppamento più 'soft' rispetto a , e , tutte in terza fascia: per i nerazzurri milanesi, in particolare, c'è il grande rammarico di non aver vinto l' che avrebbe consentito di volare direttamente nel Pot 1.

L'Inter, peraltro, è l'ultima squadra italiana ad aver vinto un trofeo europeo nel 2010: proprio la Champions League che sancì la conquista di uno storico 'Triplete' con José Mourinho in panchina, trascinato dai goal di Diego Milito.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati sul sorteggio dei gironi della Champions League 2020-2021: ecco le informazioni su come seguirlo in diretta tv e streaming.

ORARIO SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Il sorteggio dei gironi della Champions League 2020-2021 si terrà a Nyon, sede dell'UEFA, giovedì 1° ottobre 2020. Inizio della cerimonia fissato alle ore 17.

Il sorteggio sarà trasmesso da Sky che detiene i diritti di trasmissione delle partite della massima competizione europea: appuntamento sui canali Sky Sport 24 (numero 200 del satellite, 481 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite). Collegamento a partire dalle ore 17:45.

Sarà possibile seguire il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2020-2021 anche in diretta grazie a Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Streaming presente anche su Now Tv, piattaforma che - previo abbonamento - consente di assistere alla programmazione di Sky. L'alternativa è rappresentata dal sito ufficiale dell'UEFA (www.uefa.com) che, come ogni anno, offre a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l'evento.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà naturalmente la consueta diretta testuale con il racconto dettagliato della composizione degli otto gruppi, in modo da non farvi perdere alcun dettaglio sulla nascita della fase a gironi della competizione continentale più importante.