Sorteggio gironi Europa League 2020-2021: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei gironi di Europa League si terrà a Nyon. Ecco dove sarà possibile assistere alla cerimonia in diretta tv e streaming.

Così come la Champions League, anche il sorteggio dei gironi di 2020-2021 non sarà ad Atene, come inizialmente previsto: la cerimonia tornerà infatti a svolgersi a Nyon, come ha comunicato la UEFA. Ma quando ci sarà il sorteggio? Ecco tutte le informazioni sulla data, l'orario e dove vederlo in diretta in e .

DATA SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE

ll sorteggio dei gironi di Europa League 2020-2021 si terrà come detto a Nyon, sede dell'UEFA, ed è stato ufficialmente programmato per il primo pomeriggio di venerdì 2 ottobre: l'orario è quello delle 13.00.

Ricordiamo che il giorno precedente, ovvero giovedì 1° ottobre, si terrà invece l'altro sorteggio, quello dei gironi di : in quel caso si comincerà nel tardo pomeriggio, alle 18.00.

SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

Anche per quanto riguarda il sorteggio dei gironi di Europa League 2020-2021, così come quello della Champions League, non è ancora dato sapere con precisione dove sarà possibile seguirlo in tv. La cerimonia, in ogni caso, sarà certamente visibile in diretta sui canali Sky, che ha acquisito i diritti della competizione in esclusiva.

SORTEGGIO GIRONI EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Il sorteggio dei gironi di Europa League 2020-2021 sarà visibile in diretta anche in streaming, e non solo in tv. Sky consente infatti agli abbonati di utilizzare gratuitamente l'applicazione SkyGo, facilmente scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Non solo: anche il sito dell'UEFA (www.uefa.com) trasmetterà in diretta le emozioni del sorteggio dei gironi di Europa League 2020-2021.