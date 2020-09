Sorteggio gironi Champions League 2020-2021: data, orario e dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio di Nyon definirà la composizione dei gironi di Champions League. Tutte le informazioni sulla data e su dove vederlo in tv e streaming.

Come comunicato ufficialmente dall'UEFA, la sede del sorteggio dei gironi della prossima edizione di è cambiata: la cerimonia non si terrà più ad Atene ma a Nyon, sede della UEFA stessa. Ecco dunque tutte le informazioni sulla data e su dove vedere il sorteggio in e .

DATA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

La data del sorteggio dei gironi della Champions League 2020-2021, a differenza della sede, non è cambiata: la cerimonia è in programma giovedì 1° ottobre e prenderà il via alle ore 18.00. La sera precedente, ovvero mercoledì 30 settembre, si concluderanno infatti i turni preliminari della competizione.

Il sorteggio dei gironi di Champions League precederà di un giorno quello relativo ai gironi dell'altra competizione europea, ovvero l' , in programma venerdì 2 ottobre alle ore 13.00.

Altre squadre

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

La programmazione televisiva non è stata ancora comunicata nel dettaglio, ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2020-2021 sarà certamente visibile in diretta su Sky Sport, che ha acquisito i diritti della competizione.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE: DOVE VEDERLO IN STREAMING

Sarà possibile assistere in diretta al sorteggio dei gironi di Champions League non soltanto in tv, ma anche in streaming: Sky mette infatti a disposizione degli abbonati l'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile ed utilizzabile gratuitamente su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Il sorteggio dei gironi di Champions League, come accade tutti gli anni, sarà inoltre visibile, sempre in diretta, anche sul sito dell'UEFA (www.uefa.com).