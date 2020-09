Sorteggio gironi Champions ed Europa League 2020-2021: data, orario e dove vederli in tv

La data, l'orario e dove vedere in tv il sorteggio della fase a gironi di Champions ed Europa League 2020/2021.

Completati i turni preliminari, ed entreranno nel vivo. L'edizione 2020/2021 di entrambi i tornei continentali prevedono la fase a gironi, per i quali l'UEFA ha reso note le date e gli orari dei rispettivi sorteggi.

DATA SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei gironi di Champions League è previsto giovedì 1 ottobre 2020, mentre quello dei gironi di Europa League il giorno dopo, ossia venerdì 2 ottobre 2020: entrambi gli appuntamenti si svolgeranno a Nyon, dopo la decisione dell'UEFA di spostare la sede della cerimonia da Atene alla per via dell'emergenza Coronavirus.

ORARIO SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE

Il sorteggio dei gironi della Champions 2020/2021 verrà effettuato alle ore 18:00; quello riguardante l'Europa League, prenderà il via alle ore 13:00.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE: DOVE VEDERLO IN TV

Sia il sorteggio dei gironi di Champions League, che quelli di Europa League saranno trasmessi in da Sky, detentrice dei diritti di trasmissione del torneo continentale in (in , cerimonie visibile su Sky Go - il servizio dedicato agli abbonati Sky - e sul sito dell'UEFA: www.uefa.com).