Sorteggio Europei Under 21: Italia nel girone con Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca

Sono stati sorteggiati a Nyon i gironi dei Campionati Europei U21 del 2021. L’Italia di Nicolato nel Gruppo B con Slovenia, Spagna e Repubblica Ceca.

Si è svolto a Nyon il sorteggio dei quattro gironi del tabellone principale dei Campionati Europei Under 21 che si disputeranno in due fasi tra marzo (fase a gironi) e giugno (fase ad eliminazione diretta) 2021 in Ungheria e Slovenia.

L’, che si è qualificata per la massima competizione continentale di categoria vincendo il Gruppo 1 di qualificazione con 8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta, era posizionata in seconda fascia ed è stata inserita in un Gruppo B che prevede anche i padroni di casa della Slovenia, la e la .

Sorteggio non propriamente agevole quindi per gli Azzurrini di Nicolato che avranno nella Spagna trionfatrice dell’edizione 2019 della competizione, l’avversaria certamente più ostica da superare, visto che può contare su talenti del calibro di Cucurella, Pedri, Brahim Diaz e soprattutto Ansu Fati (al momento è infortunato ma dovrebbe rientrare in tempo per l’inizio della fase a gironi) ed è una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale.

Altre squadre

La formula del torneo prevede che a passare alla fase ad eliminazione diretta, e quindi ai quarti di finale del torneo, siano le prime e le seconde classificate di ogni girone.

Questo il quadro completo della fase a gironi degli Europei U21 2021:

GRUPPO A

Ungheria Romania

GRUPPO B

Slovenia Spagna Repubblica Ceca Italia

GRUPPO C

GRUPPO D

Svizzea

La fase a gironi si terrà tra il 24 e 32 marzo 2021, mentre quella ad eliminazione diretta si disputerà tra il 31 maggio ed il 6 giugno 2021.

La finalissima del torneo giocherà allo Stadion Stozice di Lubiana.