Sorteggio Europa League: Torino contro Pyunik o Wolverhampton in caso di passaggio del turno

Nel caso in cui dovesse battere il Shakhtyor nel terzo turno dei playoff di Europa League, il Torino troverebbe la vincente di Pyunik-Wolverhampton.

Pronto ad affrontare il Shakhtyor nel terzo turno dei playoff di - andata e ritorno in programma per l'8 e il 15 agosto - il ha già scoperto da quale combinazione uscirà il nome dell'eventuale prossima avversaria.

Il sorteggio ha infatti decretato che, in caso di passaggio del turno, i granata dovranno affrontare la vincente tra gli armeni del Pyunik e gli inglesi del Wolverhampton, freschi dell'acquisto dell'ormai ex Patrick Cutrone.

Squadra allenata da Andrej Talalaev, il Pyunik la scorsa stagione ha terminato al secondo posto nel campionato armeno, a un solo punto di distacco dalla capolista.

Anche i la Premier League 2018/19 è stata una stagione di enorme successo, dato che la squadra di Nuno Espirto Santo ha chiuso al settimo posto in classifica da neo-promossa.

La doppia sfida si svolgerà il 22 e il 29 agosto, con il Torino che, in caso di passaggio contro il Shakhtyor, disputerebbe l'andata in casa e il ritorno in trasferta.